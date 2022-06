Ms. Marvel, Iman Vellani ribadisce:'Quando arrivò Kevin Feige sul set mi bloccai!'

Prima di essere un'attrice, Iman Vellani è una grande fan del Marvel Cinematic Universe e ha potuto coronare il suo sogno di far parte del franchise grazie al ruolo di Kamala Khan in Ms. Marvel. Di recente Vellani ha raccontato nuovamente ai media il momento in cui ha incontrato Kevin Feige sul set della serie, sottolineando la sua reazione.

"Il giorno in cui Kevin Feige è arrivato sul set di Ms. Marvel mi sono completamente bloccata! Stava cercando di parlarmi e l'ho fissato finché non è andato via quindi sono tornata nella mia roulotte e ho pianto come non avevo mai pianto prima. È stata la sensazione più catartica di sempre" ha dichiarato Vellani.



L'attrice ha svelato la grande disponibilità di Chris Pratt nel raccontarle e spiegarle i dettagli sul franchise:"Si è reso così disponibile per qualsiasi aiuto di cui avrei avuto bisogno in futuro, quindi gli ho mandato un'email chiedendo info sulla stampa e lui mi ha inviato una colossale risposta con così tanti consigli". Nonostante i fan si chiedano se Ms. Marvel ha snaturato il personaggio, l'attesa per la serie è sempre più crescente.



Kamala Khan (Vellani) è un'adolescente americana musulmana cresciuta a Jersey City. Nerd appassionata, Khan è una fan di Captain Marvel, finché un giorno non scopre di avere dei superpoteri che la rendono uguale ai suoi beniamini.



Iman Vellani somiglia molto a Kamala Khan come ha dichiarato la stessa giovane attrice parlando del proprio amato personaggio. La serie uscirà l'8 giugno.