Ms. Marvel, Iman Vellani rompe il silenzio sulla serie: le sue prime dichiarazioni!

I Marvel Studios si stanno preparando ad aumentare i ranghi del Marvel Cinematic Universe con l'ingresso di tanti nuovi personaggi, e tra questi uno dei più attesi è Kamala Khan, alias Ms. Marvel, protagonista di una nuova serie Disney+ interpretata da Iman Vellani.

La giovanissima attrice, praticamente esordiente, debutterà sulla piattaforma di streaming on demand della Disney tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, con una data d'uscita ancora da stabilire, ma nel frattempo ha parlato ai microfoni di Variety per la sua prima intervista su Ms. Marvel. Le riprese dello show sono concluse, e la giovane attrice ha dichiarato che la serie sarà d'ispirazione per milione di persone in tutto il mondo.

"Solo il fatto che questa serie sia stato realizzata e che abbiano avuto il coraggio di includere questo personaggio nel MCU è una cosa importantissima, secondo me. ciò che è importante", ha spiegato Iman Vellani. "Non credo di dover necessariamente parlare del mio essere una musulmana e di essere pakistana: tutto viene fuori nella serie. Le persone che vedono una persona come me coinvolta in un progetto così grande, penso, si sentiranno molto ispirate".

Ricordiamo che Iman Vellani riprenderà il ruolo di Ms. Marvel in The Marvels, nuovo lungometraggio MCU con protagonista Brie Larson in uscita a novembre 2022. Nel cast ci sarà anche Teyonah Parris, che riprenderà il ruolo di Monica Rambeau da WandaVision. Le riprese di The Marvels sono iniziate questa settimana.