Ms. Marvel, Iman Vellani corregge Kevin Feige: 'Non credo che il MCU sia su Terra-616'

Manca ormai poco all'arrivo di Ms. Marvel, prossima serie prodotta dagli Studios con Disney+. Lo show debutterà l'8 Giugno, e racconterà la storia di origine di Kamala Khan nei panni dell'eroina. Ma la serie sarà ambientata sulla Terra-616 come annunciato da Feige? Secondo Iman Vellani non è così.

Il MCU è stato identificato come Terra-616 non da molto. Il fatto è stato citato in passato in Thor: The Dark World, ma la conferma è arrivata quando la linea è stata menzionata per la prima volta in Spider-Man: No Way Home ed è stato poi recentemente confermato anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Una cosa che riprenderebbe i fumetti, dove l'Universo Marvel principale è effettivamente il 616.

Nel corso di una conversazione con Deadline per il lancio dello show, l'attrice protagonista di Ms.Marvel, Iman Vellani, ha detto la sua opinione su quale universo sia quello in cui si muove il suo personaggio. "Voglio dire dire, il 616", ha detto Vellani. "Non credo che il MCU sia [Terra-]616, per quanto Kevin Feige possa farci pensare che sia la 616. È [Terra-199999]."

Un'affermazione sicuramente inaspettata, ma che non può non darci da pensare. Vellani non è infatti solo l'interprete di Kamala Khan, ma è anche una grande fan della Marvel, dunque ne sa molto. È stata proprio questa passione a farle ottenere la parte nello show, come sottolineato dalla co-creatrice del personaggio Sana Amanat, che ha ricordato l'audizione dell'attrice. "[Vellani] Mi ha mostrato ogni angolo della sua stanza, ed era coperto da cose degli Avengers. Poi ha detto: 'Oh aspetta, non ho finito', ha aperto il suo armadio, e c'era ancora più roba Marvel in ogni dove."

In ogni caso l'ultima parola sull'Universo in cui si trova il MCU sarà di Kevin Feige, che a quanto pare ha deciso di restare fedele ai fumetti.