Ms. Marvel, Iman Vellani svela i personaggi che vorrebbe vedere nello show

Quando si parla di camei e easter egg, Iman Vellani sa perfettamente chi vorrebbe vedere nella serie tv di Disney+ Ms. Marvel, e in quali contesti.

La giovane protagonista di Ms. Marvel ha infatti svelato ai microfoni di The Wrap quali personaggi, camei o easter egg, ma anche precise storyline, vorrebbe che venissero incluse nella nuova serie Marvel di Disney+.

"Lockjaw. Adoro Lockjaw. [La loro] è una dinamica davvero adorabile" ha esordito Vellani, chiamando in causa il cane senziente degli Inumani con cui Kamala ha solitamente a che fare (nei fumetti le origini dei poteri di Ms. Marvel sono differenti, poiché Kamala li ottiene mediante Terrigenesi, come accade anche in Agents of S.H.I.E.L.D. e Inhumans) "Volevo un easter egg di Lockjaw. Ma non ho avuto successo. Accadrà però, prima o poi. Nella seconda stagione? Chi può saperlo".

Ma non solo Lockjaw, perché "C'è questa storyline dove Electro è il villain, e Bruno finisce col vedere tutti i possibili futuri di Kamala. E quella parte mi ha spezzato il cuore, perché ne vedeva uno in cui erano felicemente sposati, un altro in cui Kamala diventa Presidente... E lo adoro. E nel frattempo, Kamala sta cercando di capire cosa sta succedendo con i suoi poteri. Credo che una storia del genere sarebbe divertente" afferma l'attrice (l'editor di The Wrap ci fa notare che Vellani qui si riferisce al numero 34 di Ms. Marvel in cui appare Shocker, altro villain che fa uso di elettricità).

E poi c'è Loki... "Voglio vedere Loki. C'è una run, nel 2014, in cui Loki è a Jersey City e lui... Per un secondo protegge i ragazzi, e dà pure dei consigli a Bruno in fatto di sentimenti e romanticismo. E credo che sarebbe davvero divertente".

E voi, concordate?