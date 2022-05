Ms. Marvel, Iman Vellani sembra uscita da questo fumetto nella nuova immagine della serie!

Il trailer di Ms Marvel ha ricordato ai fan del MCU che manca meno di un mese all'uscita della prossima serie televisiva dei Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney Plus, e in queste ore è stata pubblicata un'altra immagine promozionale che farà perdere la testa agli appassionati.

L'immagine, che come al solito potete trovare in calce all'articolo, è tratta dalla cover dell'ultima edizione del magazine SFX e mostra Ms. Marvel in posa sui tetti di Jersey City: si tratta di una scena che dovrebbe essere familiare ai lettori di fumetti di Kamala Khan, poiché rispecchia quasi alla lettera la copertina di "Ms. Marvel #36", fumetto scritto da Valerio Schiti e disegnato da Rachelle Rosenberg: la somiglianza - ma forse si può tranquillamente parlare di citazione - è particolarmente evidente nella postura della giovane attrice Iman Vellani, così come nel modo in cui la sua sciarpa sembra srotolarsi intorno alla sua figura. Il post di un utente Twitter mette a confronto le due immagini, spazzando via ogni dubbio.

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios e introdurrà nel MCU Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City: gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei supereroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel, il suo grande idolo. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola...almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato.

La serie, composta da 6 episodi, inizierà la distribuzione su Disney Plus a partire dal prossimo 8 giugno.