Ms Marvel, la prima immagine ufficiale svela il costume e i nuovi poteri di Kamala

Sembra che i Marvel Studios stiano aumentando la promozione per la loro prossima serie Disney+ Ms. Marvel. Una prima immagine ufficiale è stata diffusa online e ci permette di dare uno sguardo al costume dell'eroina e un assaggio dei suoi poteri.

Creato da G. Willow Wilson, Sana Amanat, Stephen Wacker, Adrian Alphona e Jamie McKelvie, il personaggio di Kamala Khan ha debuttato nel 2013 in Captain Marvel #14.

Khan, un'americana pachistana del New Jersey, scopre i suoi poteri inumani e decide di diventare un supereroe. In precedenza, i fan hanno dato un'occhiata al vestito di Ms. Marvel grazie alle foto trapelate dal set delle riprese. Ma questa immagine è il miglior assaggio mai visto della sua apparizione nello spettacolo.

Nella promo art che trovate in calce alla notizia potete vedere l'attrice Iman Vellani vestita come Ms.Marvel e l’immagine sembra confermare che questa versione di Kamala avrà dei poteri che coinvolgono dei “cristalli viola”. Resta da vedere se questo significa che lo show cambierà i suoi poteri e la loro origine.

Diretta dallo sceneggiatore principale Bisha K. Ali, la serie introdurrà Kamala Khan nell'MCU. Ms. Marvel è una delle tante serie che i Marvel Studios stanno sviluppando per Disney+ per introdurre nuovi personaggi nell'MCU, con gli altri spettacoli come She-Hulk e Moon Knight. Dopo il loro debutto su Disney+, i personaggi si sposteranno nei film e appariranno insieme ad altri eroi.



Le riprese di Ms. Marvel sono ufficialmente terminate, non ci resta che attendere nuovi sviluppi sulla possibile data di uscita, intanto fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa promo art di Ms. Marvel!