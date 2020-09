Ms. Marvel, Jasjit Williams e Saagar Shaikh in trattative per entrare nel cast dello show?

Sembra proprio che i lavori per la nuova serie di Disney+ Ms. Marvel stiano procedendo in maniera spedita, visto l'annuncio di quest'oggi dell'ingaggio dei registi di Bad Boys alla regia di un episodio (almeno), e la notizia appena trapelata che Jasjit Williams e Saagar Shaikh sarebbero in trattave per unirsi al cast dello show.

È The Direct a riportarla come esclusiva, e questa andrebbe anche a coincidere in parte con i rumor di qualche giorno fa sui personaggi che sarebbero comparsi in Ms. Marvel.

Secondo il sito, l'attore di Street Voices Jasjit Williams potrebbe interpretare Bruno Carrelli, l'amico esperto di tecnologia di Kamala, e un possibile interesse amoroso della protagonista; Saagar Shaikh dovrebbe invece vestire i panni di Aamir Khan, il fratello maggiore di Khamala, soprattutto in virtù della descrizione del suo personaggio che recita "un americano pakistano dai 25 ai 30 anni, musulmano praticante e autoproclamatosi il 'più saggio fratello maggiore'".

Al momento, non abbiamo conferma in merito, ma si vociferava già da qualche settimana che i casting fossero in corso, e se la notizia dovesse corrispondere al vero, non dovrebbe mancare poi molto all'annuncio dell'interprete di Kamala Khan, per la quale la Marvel sembra stesse cercando un'attrice sconosciuta.

Restiamo in attesa di ulteriori dettagli su Ms. Marvel, che se tutto procede secondo i piani, dovrebbe debuttare nel corso del 2022 su Disney+.