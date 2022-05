Ms Marvel, Kamala si evolverà come Spider-Man nel MCU? 'No Way Home un capolavoro'

Dopo Moon Knight ma prima di She Hulk, Ms Marvel sarà la prossima serie MCU in arrivo su Disney Plus ma per la protagonista Kamala Khan sarà solo l'inizio: secondo gli autori, infatti, il personaggio ha le potenzialità per evolversi nel futuro della saga come ha già fatto Spider-Man.

Come hanno notato i registi Adil El Arbi e Bilall Fallah parlando con Total Film, del resto: "È solo l'inizio. C'è molto di più che si può fare con questo personaggio. Abbiamo visto Tom Holland evolversi insieme a Peter Parker, e con Kamala Khan e Iman Vellani è la stessa cosa: per noi Spider-Man: No Way Home è stato un capolavoro. L'asticella adesso è stata messa così in alto. Ci ha ispirato molto, e ci ha costretto a pensare: 'Cosa si può fare per inseguire quel progetto e sperare di raggiungere quel livello, un giorno?'"

Qualunque cosa riservi il futuro a Kamala, l'attrice che la interpreta è entusiasta di scoprirlo: "Kamala è una fan sfegata degli Avengers, proprio come me" ha dichiarato la giovane attrice Iman Vellani. "In questa serie la guardiamo crescere e diventare una supereroina."

Ms. Marvel debutterà sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus come seconda serie dei Marvel Studios per il 2022, con una data d'uscita fissata al prossimo 8 giugno. Il personaggio è già stato confermato per un debutto sul grande schermo nel film The Marvels, sequel di Captain Marvel con protagonista Brie Larson in uscita nel 2023. Curiosamente, sappiamo che Ms Marvel avrà almeno un collegamento con Spiderman No Way Home, il film con Tom Holland appena citato dai registi della serie.