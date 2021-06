Ms. Marvel: Kamala Khan in costume in queste nuove foto dal set!

Tra i prossimi protagonisti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ci sarà certamente Ms. Marvel, la quale prima di apparire al cinema con The Marvels sarà protagonista di una sua serie in streaming su Disney+. Nelle ultime ore sono state diffuse in rete delle nuove foto dal set che ci danno la miglior occhiata finora dell'eroina in costume.

Nelle foto vediamo proprio Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vellani) con indosso il costume impegnata a combattere una invisibile minaccia circondata però sua dalle forze di polizia che da barricate di persone. Le foto non rivelano nulla di quanto sta accadendo in scena però ci danno l'occhiata migliore finora all'eroina Marvel e al suo costume chiaramente ispirato alla sua controparte cartacea originale. Sappiamo che le riprese di Ms. Marvel sono terminate e la serie dovrebbe arrivare in streaming il prossimo autunno.

La Vellani ha vinto il casting per diventare Kamala Khan nel mese di settembre 2020, e le riprese della prima stagione della serie (ancora non sappiamo se saranno programmati altri cicli di episodi), sono iniziate a novembre del 2020 per finire a marzo del 2021. Sappiamo che il personaggio della Khan apparirà anche in Captain Marvel 2, intitolato ufficialmente The Marvels, quindi non vediamo l'ora di scoprire come si collegheranno i due prodotti. La pellicola con Brie Larson uscirà nel novembre 2022.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al ruolo che interpreterà Laurel Marsden nella serie TV Disney+ di Ms. Marvel, la palla passa a voi: siete contenti dell'arrivo della serie di Ms. Marvel su Disney+? Quando credete che uscirà? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!