Ms. Marvel: Kamala Khan potente quanto gli altri Avengers? Parla l'autrice della serie

Mentre tutti quanti stanno aspettando il finale di Moon Knight in arrivo la prossima settimana, i report sulle serie Marvel si portano già avanti e si stanno occupando della nuova serie Marvel Studios in programma su Disney+, ovvero Ms. Marvel, il cui debutto è previsto per l'inizio di giugno. L'autrice ha parlato dei poteri di Kamala Khan.

Nel corso di una nuova intervista concessa a GamesRadar, la co-autrice di Ms. Marvel, Sana Amanat, ha rivelato che il personaggio di Kamala Khan ha lo stesso livello di potere dei supereroi di punta dell'universo cinematografico Marvel.

"Kamala è un personaggio giovane che è anche un grande fan dei pezzi grossi dell'Universo Marvel, come gli Avengers, e lei non si sente necessariamente in grado di stare al loro fianco. Ma penso che, alla fine, possa farlo, e lo fa". Il fatto che Amanat affermi che Kamala sia una fan dei supereroi si ricollega alla precedente sinossi e al trailer di Ms Marvel, in cui vediamo che l'Avengers preferito di Kamala è Carol Danvers / Captain Marvel, che si dà il caso sia anche il predecessore di Kamala come Ms. Marvel nei fumetti.

L'autrice ha poi parlato dell'importanza per l'attrice Iman Vellani di essere una grande fan della Marvel, cosa che le ha facilitato la conquista del ruolo nello show: "Mi ha mostrato ogni angolo della sua stanza [durante l'audizione su Zoom], ed era tappezzata di roba degli Avengers. Poi ha detto, 'Oh aspetta, non ho finito,' ha aperto il suo armadio, e c'era altra roba Marvel ovunque".

Lo show presenterà Kamala Khan al grande pubblico, un giovane personaggio che rivedremo presto nel Marvel Cinematic Universe: è già noto infatti che, al fianco della Captain Marvel di Brie Larson, nel film The Marvels vedremo Kamala Khan e Monica Rambeau, rispettivamente interpretate da Vellani e Teyonah Parris.

L'esordio di Ms. Marvel su Disney+ è previsto l'8 giugno prossimo.