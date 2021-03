Ms. Marvel: Kamala Khan è vestita da Captain Marvel nel primo video dal set

Dopo le ultime notizie riguardo il cast di Ms. Marvel, è comparso in rete il primo video registrato sul set dell'attesa serie Disney, che ci mostra la protagonista con indosso il costume della sua supereroina preferita.

In calce alla notizia trovate il video condiviso dall'account Twitter @ImanVellaniBR, in cui è presente un filmato che ci mostra la protagonista, interpretata dall'attrice canadese di origini pakistane Iman Vellani, salire sul tetto di un casa mentre indossa quello che sembra un costume di Halloween di Captain Marvel. Come sapete, il personaggio dei fumetti Marvel è una grande fan della supereroina con il volto di Brie Larson, tanto da ispirarsi a lei per creare la sua identità segreta. Lo show dedicato a Ms. Marvel sarà disponibile nel catalogo del servizio streaming della Disney, anche se per ora non conosciamo ancora la data di uscita della serie, mentre sappiamo che Kamala Khan, insieme a Monica Rambeau faranno parte del cast di Captain Marvel 2.

Cosa ne pensate di questo video? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo in attesa di altre informazioni sulla serie, vi segnaliamo le ultime novità sulle riprese di Ms. Marvel, che sarà girato anche in Thailandia e in particolare a Bangkok, la capitale.