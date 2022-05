Ms. Marvel, Kevin Feige:'Iman Vellani è una grande fan, viene sul set con un taccuino'

Il boss di Marvel Studios, Kevin Feige, ha raccontato alla stampa quanto sia appassionata al franchise la star di Ms. Marvel, Iman Vellani, che interpreta la protagonista Kamala Khan nella nuova serie MCU. Feige ne ha parlato durante un'intervista rilasciata al magazine Empire, raccontando anche un particolare interessante.

"Proprio come Tom Holland e Peter Parker, Iman è una grande fan della Marvel, molto più grande di quanto pensassimo" afferma Feige "Porta con sé questo 'taccuino Unabomber' con scarabocchi e idee. E perché non vorremmo ascoltarli? Commenterei lo show online quindi è meglio commentarlo prima che sia finito e cercare d'incorporare al meglio quelle idee".



Non è la prima volta che Iman Vellani viene descritta come una grande fan Marvel. La co-creatrice di Kamala Khan, Sana Amanat, ha ricordato come questo dettaglio abbia aiutato Vellani ad ottenere la parte nella serie Ms. Marvel.

"Mi ha mostrato ogni angolo della sua stanza durante il suo provino su Zoom ed era tappezzata da Avengers. Poi ha detto 'Oh, aspetta, non ho finito'. Poi ha aperto il suo armadio e c'era Marvel ovunque". Sana Amanat ha difeso i poteri di Kamala, che stanno facendo discutere tra gli appassionati, definendola come uno dei personaggi più importanti del Marvel Universe.



"Non devo far di tutto per mostrare che sono pachistana e musulmana, viene fuori tutto nello show. Penso sia abbastanza stimolante per le persone vedere una persona come me inclusa in questo progetto" ha dichiarato l'attrice.

