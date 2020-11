Ms. Marvel: Le riprese della serie potrebbero essere già in corso

I fan del celebre personaggio dei fumetti hanno scoperto da poco il nome dell'attrice interprete di Ms. Marvel, nel frattempo un nuovo rumor ci fa sapere quando sono iniziate le riprese dello show di Disney+.

Come sapete l'opera sarebbe dovuta entrare in produzione già lo scorso agosto, ma la pandemia di Coronavirus ha bloccato i lavori delle serie TV in tutto il mondo. Per questo, secondo quanto fa sapere l'insider Charles Murphy, rispondendo ad un tweet di un fan con il messaggio che trovate in calce alla notizia, le riprese dello show sono iniziate solo ora. Secondo quanto era stato pubblicato negli ultimi mesi, sappiamo che Ms. Marvel sarà girato ad Atlanta. Inoltre è stato anche annunciato che Carmen Cabana è stata scelta come direttrice della fotografia, tra le serie più importanti su cui ha lavorato Carmen Cabana troviamo "High Fidelity" e "Narcos", mentre ha curato la fotografia di film come "Nocturne" e "Hollow Point".

Siamo sicuri che nelle prossime settimane potremo vedere le prime immagini promozionali dello show incentrato su Kamala Khan, supereroina che usa i suoi poteri per combattere i criminali di Jersey City, mentre ancora non conosciamo la data di uscita della prima stagione. Infine vi segnaliamo che nei giorni scorsi una candidata per il ruolo della protagonista ha condiviso alcune pagine del copione di Ms. Marvel.