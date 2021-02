Ms. Marvel: Le riprese vanno in Thailandia, spuntano scatti sfocati del costume di Kamala

Gli appassionati delle opere della Marvel sono curiosi di scoprire qualche dettaglio in più sullo show incentrato sul personaggio di Iman Vellani, dopo aver visto un video su uno stunt di Ms. Marvel, ecco le ultime novità sui lavori della serie.

Vari rumor, confermati dall'insider di Murphy's Multiverse, sembrano indicare che le riprese di Ms. Marvel si sposteranno a Bangkok in Thailandia, dopo la fine dei lavori ad Atlanta. Secondo quanto afferma nel suo sito, la Thailandia sarebbe perfetta per rappresentare la città pakistana di Badin, luogo di nascita del supereroe Red Dagger. Non resta che aspettare le prossime settimane per scoprire se la produzione si sposterà veramente. Inoltre, in calce alla notizia potete trovare un'immagine, zoomata e quindi molto sfocata, di una storyboard dedicata allo show, ricavata da una storia di Instagram condivisa dal regista belga Billal Fallah e in cui è presente il costume che indosserà la protagonista di Ms. Marvel.

Secondo i programmi della Disney, lo show incentrato su Kamala Khan dovrebbe fare il suo debutto nel 2021, anche se per ora non conosciamo la data di uscita esatta. Nei giorni scorsi inoltre è stato annunciato un nuovo personaggio che apparirà in Ms. Marvel e che sarà interpretato da Lauren Marsden.