Ms. Marvel: il leak di un provino cita i New Avengers e gli Inumani

Dopo la conferma che tutti i personaggi di Disney+ approderanno anche al cinema, è emerso in rete il leak di un'audizione per Ms. Marvel che sembra svelare alcuni dettagli sul futuro del Marvel Cinematic Universe.

Nel filmato, la giovane attrice che interpreta Kamala Khan fa riferimento a delle potenziali novità piuttosto importanti: durante un dialogo con "Cap", che potrebbe indicare un'apparizione di Captain Marvel nello show (d'altronde nei fumetti Kamala è una fan di Carol Danvers), la protagonista dice di aver "guardato i New Avengers allenarsi tutto il pomeriggio". Parlando delle sue origini, invece, racconta di essere stata investita da una "Terrigen Wave", le nebbie terrigene che come sappiamo donano i poteri agli Inumani.

Andando avanti, l'attrice racconta cosa l'ha convinta a diventare una supereroina. Pochi giorni dopo aver ottenuto i suoi poteri, Kamala ha visto un autobus perdere il controllo e ha deciso di intervenire per impedire che qualcuno si facesse male. Potete trovare il video in calce alla notizia.

Ad almeno due anni (se non di più) dal debutto della serie queste informazioni potrebbero delineare alcuni aspetti della Fase 4, ma in attesa di una conferma ufficiale vi invitiamo a prenderle con le dovute cautele. Per il momento infatti non è ancora chiare la provenienza del filmato. Stando alle ultime indiscrezioni, comunque, i Marvel Studios avrebbero avviato i casting per l'intera famiglia Khan.