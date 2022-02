Ms Marvel, un leak svela uscita e titoli degli episodi: ci sono Carol Danvers e Inumani!

Le riprese aggiuntive di Ms Marvel sono attualmente in corso, ma nel frattempo un leak appena trapelato sui social network potrebbe aver svelato la data d'uscita e il titolo di tutti gli episodi della nuova serie del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, TV Time avrebbe apparentemente elencato i titoli degli episodi di Ms. Marvel, i quali potrebbero vagamente anticipare cosa accadrà nel corso della serie MCU in arrivo su Disney+: il primo episodio, ad esempio, è intitolato "Kamala Khan: Embiggen!", riferendosi ai superpoteri della protagonista, mentre "Lockin' Jaws" sembrerebbe un riferimento al super-cane degli Inumani, Lockjaw.

Proseguendo "The Woman I Look Up To" farebbe pensare ad un episodio incentrato su Carol Danvers, alias Captain Marvel, ovvero la supereroina di Brie Larson verso la quale Kamala nutre una forte ammirazione (Ms Marvel, lo ricordiamo, avrà un ruolo in The Marvels, sequel di Captain Marvel attualmente in produzione), mentre "My Faith" potrebbe focalizzarsi sulla fede islamica di Kamala, un aspetto cruciale del personaggio nei fumetti.

Naturalmente è difficile stabilire al momento quanto siano autentici questi titoli, e lo stesso vale per la data d'uscita elencata al 13 maggio: il giorno prescelto sarebbe successivo al finale di Moon Knight, ma allo stesso tempo 'cadrebbe' di venerdì ... che la Marvel sia pronta a cambiare il giorno settimanale dopo aver cavalcato il mercoledì per diversi mesi? Rimanete sintonizzati per ogni aggiornamenti su questo ultimo report.

Nel frattempo, date un'occhiata alle ultime foto dal set di Ms Marvel.