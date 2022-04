Ms. Marvel, che legame c'è tra i poteri di Kamala Khan e quelli di Shang-Chi?

Ms. Marvel e Shang-Chi rappresentano il nuovo che avanza: i due supereroi troveranno sicuramente un bel po' di spazio nel futuro del Marvel Cinematic Universe, e secondo alcune ipotesi potrebbero risultare anche molto più legati, tra grande e piccolo schermo, di quanto non lo siano mai state le loro versioni cartacee.

Mentre Iman Vellani parla del suo rapporto con i film Marvel, infatti, in tanti s'interrogano sulla natura dei poteri della Ms. Marvel versione MCU, che a giudicare da quanto visto nel trailer dello show sembrerebbero avere più di un punto in comune con quelli dell'eroe interpretato da Simu Liu.

La Kamala Khan dei fumetti, infatti, ottiene i suoi poteri in seguito alla sua trasformazione in Inumana: una via che gli Studios hanno preferito non percorrere, visto anche l'insuccesso della serie Inhumans; la supereroina interpretata da Iman Vellani si trasformerà quindi in Ms. Marvel grazie ad alcuni braccialetti che le conferiranno poteri solo in parte simili a quelli visti nei fumetti, come il celebre mega pugno o la capacità di creare scudi di energia.

Il ruolo giocato dai manufatti di cui sopra ci ricorda dunque molto da vicino quello dei Dieci Anelli di Shang-Chi, sulla cui origine anche esperti come Bruce Banner e Captain Marvel non sono ancora riusciti ad esprimersi con assoluta certezza: vista anche la vicinanza di Kamala Khan al personaggio di Brie Larson, dunque, è piuttosto probabile che le ricerche sulle origini dei Dieci Anelli vadano in qualche modo ad intrecciarsi con la comparsa dei bracciali di Ms. Marvel, non trovate?

Vedremo, dunque, se e quali saranno i collegamenti con Shang-Chi e i Dieci Anelli: nell'attesa di saperne di più, comunque, un nuovo poster di Ms. Marvel ci mostra il costume della nuova protagonista dell'MCU.