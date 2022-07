Ms. Marvel, il loop temporale che 'aggiusta' gli errori del MCU in Avengers: Endgame

Uno degli aspetti più discussi di Avengers: Endgame fu il loop temporale in cui gli eroi più potenti della Terra erano tornati indietro nel tempo per recuperare le Gemme dell'Infinito ed annullare lo snap di Thanos, non senza alcuni imprevisti. Un paradosso che sarebbe stato perfezionato dall'ultimo episodio della serie TV Ms. Marvel...

Dopo che la serie animata What If...? ha omaggiato Avengers: Endgame, Ms. Marvel ha dimostrato di saper gestire i viaggi nel tempo meglio del capitolo finale della Saga dell'Infinito.

Nel quinto episodio di Ms. Marvel, quando Najma (Nimra Bucha) colpisce il bracciale della protagonista, Kamala Khan si ritrova trasportata nel 1947 durante la Partizione dell'India, fase storica in cui dopo la definizione dei nuovi confini di India e Pakistan prese il via un esodo migratorio interno al sub-continente indiano che coinvolse milioni di musulmani e indù, inclusa la bisnonna Aisha.

Infatti, vediamo l'incontro tra Aisha e Hasan, la nascita della loro storia d'amore da cui nasce la figlia Sana: nel 1947, i tre tentano di fuggire in Pakistan, ma le cose non vanno per il verso giusto e la famiglia si disperde nel caos. E' solo grazie all'intervento di Kamala che Sana (che in futuro sarà sua nonna) riesce a salvarsi e a ritrovare il padre Hasan, grazie a una scia di stelle che le indica la strada.

Pur aiutando Sana e Hasan, il suo intervento è molto cauto e Kamala è attenta a non interagire con nessuno per non alterare la linea temporale. In questo modo, si chiude un loop temporale grazie al quale scopriamo sia le origini di Kamala Khan, che ciò che è realmente accaduto ai suoi avi quando hanno lasciato l'India.

Una chiusura decisamente più lineare rispetto a quella del loop temporale di Avengers: Endgame che, secondo alcuni, ha lasciato indietro notevoli buchi di trama come quello su Steve Rogers e ha dato vita a realtà ramificate in cui gli eroi vengono automaticamente assolti dai loro errori.

Per scoprire come si concluderanno le avventure della giovane supereroina interpretata da Iman Vellani, non ci resta che aspettare l'episodio conclusivo di Ms. Marvel che uscirà il prossimo 13 luglio in streaming su Disney+.