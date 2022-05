Ms. Marvel, i nuovi manifesti pubblicitari sono una vera chicca per i fan dei fumetti

Al momento gli abbonati Disney+ hanno già di che entusiasmarsi grazie alla nuova serie Star Wars su Obi-Wan Kenobi, ma presto arriverà anche un altro grande titolo, questa volta targato (doppiamente) Marvel. E in fatto di marketing, i Marvel studios sono difficili da battere... Guardate questo nuovo manifesto pubblicitario di Ms. Marvel.

Mancano meno di 10 giorni all'arrivo di Ms. Marvel su Disney+, e nel frattempo negli Stati Uniti continua la campagna promozionale per la serie di Disney+ con protagonista Iman Vellani.

E proprio come la sua controparte fumettistica, vediamo la giovane supereroina vegliare sul New Jersey in questo nuovo manifesto pubblicitario.

"Pubblicità di Ms. Marvel sul casello dell'autostrada del New Jersey" si legge nel post reddit che trovate anche in calce alla notizia, e nel quale vediamo un'altra dimostrazione della genialità del team marketing dei Marvel Studios (ricordate, per citarne anche solo una, i poster di Ant-Man?).

Ma del resto questa non è la prima volta che i Marvel Studios si rifanno proprio ai fumetti per promuovere lo show (uno dei primi poster di Ms. Marvel si rifaceva al quinto numero di Ms. Marvel Vol 3. del 2014), e anche se i poteri di Kamala saranno un po' diversi nella serie Disney+, dalle prime reazioni della critica sembra che la compagnia si aggiudicherà un altro successo televisivo.