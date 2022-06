Ms Marvel, Matt Lintz doveva essere Spider-Man: il ruolo glielo rubò un certo Tom Holland

Il terzo episodio di Ms Marvel è disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus da questa settimana, e durante una nuova intervista promozionale è emersa l'ennesima, curiosa relazione tra la serie con Iman Vellani e la saga di Spider-Man.

Parlando con Insider, infatti, l'interprete di Bruno Matt Lintz ha rivelato di essere stato vicinissimo al ruolo di Spider-Man, perso 'per colpa' di Tom Holland: "Ero in cima per il ruolo di Spider-Man, che alla fine a questo tipo sconosciuto, Tom Holland, non so se avete mai sentito parlare di lui", ha scherzato l'attore, 21 anni. Come saprete, Holland ha debuttato nei panni dello Spider-Man del MCU in Captain America: Civil War, e da allora ha ripreso il ruolo in due film della saga degli Avengers - Infinity War ed Endgame - e nella trilogia diretta da Jon Watts, composta da Spider-Man: Homecoming, Far From Home e No Way Home: oggi, tre di questi titoli sono tra i primi sei maggiori incassi della storia del cinema.

Curiosamente, alla fine Matt Lintz e Tom Holland si sono incontrati grazie a Ms Marvel: "È stato fantastico perché un giorno sul set per presentarsi a noi nuovi arrivati. E' un grande, lo ammiro davvero tanto. È una persona straordinaria e un attore fantastico." E non è la prima volta che le strade di Spider-Man e di Ms Marvel si incrociano: oltre ad includere la presenza di alcuni personaggi visti in No Way Home, infatti, Ms Marvel si è spirata ai film di Spider-Man per riproporre le atmosfere giovanili e spensierate del liceale Peter Parker, con Kamala Khan che è una protagonista ancor più giovane di quanto non fosse Tom Holland agli esordi nel MCU. Inoltre, Tom Holland spoilerò No Way Home a Iman Vellani...dopo essere entrato nel suo camerino mentre lei era mezza nuda.

Il prossimo episodio di Ms. Marvel uscirà su Disney Plus mercoledì 29 giugno.