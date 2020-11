Ms. Marvel, Matt Lintz di The Walking Dead entra nel cast della serie

Sono da pochi giorni in corso le riprese di Ms. Marvel, nuova serie già molto attesa, tratta dall'omonimo fumetto. Se già da qualche tempo sappiamo che Iman Vellani sarà Kamala Khan, la protagonista, nei giorni scorsi abbiamo scoperto che anche Matt Lintz farà parte del cast.

Matt Lintz, 19 anni, è noto per aver recitato in serie come The Walking Dead e The Alienist: Angel of Darkness. In Ms. Marvel dovrebbe interpretare un personaggio abbastanza importante, e molti fan ipotizzano che possa trattarsi di Bruno Carrelli.

Nei fumetti Bruno è fin dall'infanzia il miglior amico di Kamala, uno dei suoi confidenti più fidati ed è uno dei primi a sapere che Kamala è segretamente Ms. Marvel. Lavora al minimarket Circle Q, frequentato anche da Kamala, e ha uno straordinario QI di 170.

Ms. Marvel è incentrata sulla figura di Kamala Khan, adolescente musulmana affascinata da Captain Marvel e dagli altri supereroi, e che usa i suoi poteri per combattere il crimine a Jersey City. Nei piani dei Marvel Studios, come ha rivelato Kevin Feige lo scorso anno, la giovane Iman Vellani apparirà nel ruolo di Kamala Khan, oltre che nella serie dedicata a lei, anche in altri film del Marvel Cinematic Universe e serie che vedremo in streaming su Disney+.