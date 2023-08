Ms Marvel, il MCU sta per svelare il segreto dei bracciali di Kamala...ma non su Disney+

Siamo sicuri che The Marvels offrirà al Marvel Cinematic Universe un contesto del tutto nuovo e dei punti di vista diversi rispetto a quelli che abbiamo imparato ad amare. La regista Nia DaCosta ha rivelato in un’intervista che il suo prossimo film svelerà il segreto dei braccialetti di Kamala Khan che abbiamo visto in Ms. Marvel.

Dopo aver potuto vedere due nuove immagini dal set di The Marvels, torniamo a parlare del nuovo appuntamento con il Marvel Cinematic Universe per riportare le parole della regista newyorkese che ha rivelato a Total Film che grazie al suo lavoro scopriremo alcuni interessanti segreti a proposito dei braccialetti visti in Ms. Marvel: “Avrete abbastanza informazioni su come e perché Dar-Brenn ha ottenuto il braccialetto”.

Anche la produttrice Mary Livanos ha parlato del film, speigando come il nuovo capitolo avrà importanti implicazioni sul futuro del franchise: “In Ms. Marvel abbiamo appreso che il braccialetto, abbinato a qualche altra forma di potere, può forzare un buco temporaneo nello spazio e nel tempo per condurci da qualche altra parte. Con il potere di entrambi i braccialetti è possibile fare di più. E vedremo la cosa nel corso del film. Questo porta sicuramente a numerose opportunità per il futuro dell’MCU”.

A modo suo Iman Velani, protagonista di Ms.Marvel aveva parlato degli artefatti in un’intervista a Marvel. Com in cui aveva raccontato quanto fosse emozionante conoscere un segreto che così tante persone vogliono conoscere: “Adoro mantenere i segreti. So così tanto in questo momento, e questo è il più grande potere di sempre. Ero quella bambina che voleva sapere ogni possibile teoria e ogni possibile spoiler perché mi faceva sentire più informata. E ora so davvero queste cose, ed è una bella sensazione”.

In attesa di capire quale sarà il nuovo potere dei due braccialetti messi insieme, vi lasciamo al divertentissimo trailer di The Marvels.