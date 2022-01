Ms. Marvel, Mehwish Hayat entra nel cast della serie in arrivo su Disney+

Il Marvel Cinematic Unvierse si arricchirà di nuove serie tv nel 2022, da Moon Knight a Ms. Marvel che segnerà il debutto di Iman Vellani nei panni di Kamala Khan. Ora, sembra che un'altra famosa attrice pachistana si sia unita al cast dell'attesissima serie Disney+: Mehwish Hayat.

Ms. Marvel segue la storia di Kamala Khan, un'adolescente che idolatra Captain Marvel e che riceve i suoi superpoteri. La sinossi ufficiale di Ms. Marvel descriveva Khan come "una studentessa promettente e un vorace scrittrice di fan-fiction", suggerendo apparentemente che la versione MCU non è solo una fan di Carol Danvers, ma anche del resto dei più potenti eroi della Terra.



Vellani sarà affiancata da artisti del calibro di Aramis Knight, Saagar Shaikh, Yasmeen Fletcher, Farhan Akhtar, Rish Shah e Zenobia Shroff. Express Tribune riporta la notizia dell’ingresso nel cast di Mehwish Hayat in un ruolo attualmente sconosciuto. Hayat è un'importante attrice pakistana che ha recitato nei film con il maggior incasso del Pakistan come Actor in Law (2016), Punjab Nahi Jaungi (2017) e Chhalawa (2019).

Sembra che riprese aggiuntive di Ms. Marvel siano in corso, ma non sappiamo se Hayat sia stata aggiunta adesso o se facesse già parte del cast durante la prima fase della produzione. Il debutto su Disney+ di Ms. Marvel è previsto alla fine del 2022.