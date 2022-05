Ms. Marvel: il merchandise svela cosa è successo al Wakanda dopo Avengers Endgame

Negli eventi intercorsi tra l'uscita di Black Panther e quella di Avengers: Endgame sappiamo che lo stato del Wakanda si era finalmente aperto al mondo esterno per la prima volta nel corso della sua lunga storia per decisione di T'Challa. Ma cosa è accaduto in Wakanda da allora? Potrebbe averlo svelato il merchandise destinato a Ms. Marvel.

La Marvel ha svelato, infatti, dell'altro merchandising di Ms. Marvel con protagonista lo stato del Wakanda, già visto in Black Panther. Come tutti i fan Marvel sanno, Wakanda è un paese fittizio situato in Africa orientale e sede del supereroe Black Panther (il compianto Chadwick Boseman), ed è notoriamente definita come la nazione tecnologicamente più avanzata del pianeta per il possesso del vibrando, elemento preziosissimo e quasi indistruttibile.

Da quanto emerso recentemente, Amazon ha preparato per la vendita una serie di magliette con il logo dell'AvengerCon, pubblicizzate con la scritta ulteriore di "Wakanda Tours", i quali sarebbero disponibili per sei notti o 14 giorni. L'evento sponsorizzato Marvel si svolge nel New Jersey, terra natale di Kamala Khan, ed è divertente vedere che la Marvel sta andando a fondo con il suo merchandise. Pare, quindi, che lo stato del Wakanda sia diventato una metà turistica molto gettonata da turisti provenienti da ogni parte del mondo, considerando anche che fino a prima di Black Panther, il mondo dava per scontata si trattasse di un territorio estremamente povero.

A quanto sembra, Ms. Marvel avrà alcuni riferimenti a varie parti geografiche del Marvel Cinematic Universe e i fan della Marvel possono mettere le mani sul merchandising ufficiale per supportare il tanto atteso debutto live-action della serie con protagonista la giovanissima Iman Vellani.

In una recente intervista, l'autrice ha svelato quanto è potente Ms Marvel rispetto agli altri Avengers del MCU. Aspettando l'esordio su Disney+ previsto per giugno, ecco il nuovo poster di Ms Marvel.