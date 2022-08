Ms. Marvel: il Multiverso ha salvato la serie da un possibile problema produttivo

Ms. Marvel è stata una delle vette della produzione seriale della Marvel. Nella serie è stata prestata molta attenzione alla rappresentazione accurata della vita domestica e sociale della famiglia Khan, oltre che alla precisione culturale e architettonica del viaggio in due episodi a Karachi, in Pakistan. Tuttavia, non sono mancati i problemi.

A causa della situazione politica del paese, non è stato possibile effettuare le riprese in loco, per cui le scene di Karachi sono state girate a Bangkok, in Thailandia. La maggior parte degli spettatori pakistani sembra ritenere che lo show abbia fatto un buon lavoro camuffando una città per l'altra, anche se una nuova intervista ci fornisce alcuni dettagli sul dietro le quinte che dimostrano che non è stato tutto rose e fiori.

Il direttore della fotografia di Ms. Marvel Jules O'Loughlin ha spiegato in un'intervista a ComicBook.com che la scena della stazione ferroviaria ha causato alcuni problemi:

"Avevamo una location per la stazione ferroviaria di Karachi, e si trattava di una stazione ferroviaria di Bangkok davvero straordinaria. Quando l'abbiamo vista per la prima volta, la [regista] Sharmeen [Obaid-Chinoy] ha detto: 'Sentite, non possiamo usarla perché la stazione ferroviaria di Karachi non è come questa'. Ha elementi simili a quella di Karachi, ma non le assomiglia affatto. E io ho detto: "Beh, ok, ma è una stazione ferroviaria fantastica. C'è un sacco di valore produttivo che possiamo ottenere da questa location e credo che dovremmo prenderla in considerazione". Ed è stato l'unico momento in cui io e Sharmeen abbiamo avuto una piccola divergenza creativa".

O'Loughlin si è poi giocato la carta del multiverso, sostenendo che potrebbe trattarsi semplicemente di una variante della stazione ferroviaria di Karachi:

"Per Sharmeen era molto importante che fosse fedele alla stazione ferroviaria di Karachi. E poi mi è venuto in mente qualcosa, ed era il Multiverso. ... E allora ho pensato: 'Oh mio Dio, è la fine'. E allora ho detto a Sharmeen: "Ascolta, questa location è Karachi, ma si trova in un universo alternativo". Le ho parlato di quest'idea del multiverso e lei ha accettato, e alla fine abbiamo girato lì, e le è piaciuta molto la stazione ferroviaria. Non è esattamente Karachi, ma ha aggiunto molto valore produttivo a quella sequenza. E grazie a Dio c'è il Multiverso!".

