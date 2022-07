Ms Marvel, non perdete la scena post-credit: c'è quello che stavate aspettando!

Da oggi su Disney Plus I fan del MCU troveranno il finale di stagione di Ms Marvel, nuova serie tv dei Marvel Studios con protagonista Iman Vellani dedicata alla nuova supereroina pakistana dalle saga.

Come saprete però il Marvel Cinematic Universe non ha una vera e propria fine e infatti l'epilogo di un singolo capitolo significa solo l'inizio di nuove avventure: questo trend si ripete chiaramente nell'episodio 6 di Ms Marvel, che - ATTENZIONE AGLI SPOILER - oltre a svelare che le origini di Kamala Khan sono mutanti nasconde anche una grossissima anticipazione sul futuro del MCU nella scena post-credit.

Altamente pronosticata, la scena finale di Ms Marvel include il cameo di Brie Larson, che torna a vestire i panni di Captain Marvel/Carol Danvers a tre anni di distanza da Avengers: Endgame e appena qualche mese dopo il cameo visto nella scena post-credit di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli: nell'epilogo di Ms. Marvel, il bracciale che conferisce i poteri a Kamala all'improvviso inizia a 'blippare', e in un colpo di scena 'teletrasporto' Kamala al posto di Carol, e viceversa. L'Avenger si rende conto immediatamente che qualcosa non va (diciamo che trovarsi all'improvviso nella cameretta di un'adolescente è un bel segnale d'allarme per chi vola in lungo e in largo oltre i confini dello spazio) e, insieme a lei, lo spettatore può facilmente dedurre che adesso Kamala si trova nel posto in cui si trovava Carol fino a pochi istanti prima.

La connessione tra le due supereroine 'Marvel' non è spiegata, ma sarà sicuramente al centro del prossimo film del MCU The Marvels, in arrivo nel 2023: la scritta al termine dell'episodio conferma infatti che 'Ms Marvel ritornerà in The Marvels', diretto da Nia DaCosta. Il film, lo ricordiamo, sarà presumibilmente legato anche alla serie tv Secret Invasion, in arrivo su Disney Plus nei prossimi mesi, e includerà anche Teyonah Parris di ritorno nei panni di Monica Rambeau e Samuel L. Jackson come Nick Fury.