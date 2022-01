Ms. Marvel, nuove foto dal set confermano le riprese aggiuntive in corso

Ms Marvel è una delle serie Marvel in uscita quest’anno che introdurrà una nuova eroina interpretata da Iman Vellani. Qualche settimana fa sono state annunciate riprese aggiuntive della serie Disney+ e ora ci giungono alcune nuove immagini dal set che confermano i lavori in corso.

La fase 4 del Marvel Cinematic Universe è ben avviata ed i fan non vedono l’ora di conoscere tutti i nuovi supereroi che saranno protagonisti delle future storie del franchise. Uno di questi volti nuovi è proprio Kamala Khan, alias Ms. Marvel, una studentessa di 16 anni di Jersey City, mentre passa dall’essere una normale adolescentea un'eroina a tutti gli effetti. Oltre a Vellani, il cast include Aramis Knight, Saagar Shaikh, Yasmeen Fletcher, Farhan Akhtar, Rish Shah e Zenobia Shroff. Recentemente è stata rivelata una sinossi di Ms. Marvel più completa, la serie debutterà su Disney+ nell'estate 2022 se non ci saranno intoppi.



Le prime riprese di Ms. Marvel sono ufficialmente terminate nel maggio 2021, ma c’era evidentemente qualcosa da aggiungere e la produzione è tornata al lavoro in queste settimane. Come potete vedere nella nostra gallery sono spuntate online due immagini, dal profilo Instagram della regista Sharmeen Obaid-Chinoy. Una ci mostra l'infrastruttura utilizzata sul set di Ms. Marvel durante le riprese e l’altra mostra le sedie da regista utilizzate per i membri del cast e della troupe. Quanto siete curiosi di vedere Ms.Marvel? Fatecelo sapere nei commenti!