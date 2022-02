Ms. Marvel, le nuove foto dal set rivelano il costume home made di Kamala Khan

In quel di Atlanta sono attualmente in corso le riprese aggiuntive di Ms.Marvel, lo show targato Disney+ dedicato alla giovane eroina interpretata da Iman Vellani. Nelle ultime ore sono trapelate delle nuove foto rubate dal set e tra queste, alcune ci permettono di intravedere il costume home made realizzata da Kamala Khan.

Come potete notare dal post riportato in calce alla notizia, nonostante la qualità dell'immagine piuttosto scadente, l'eroina alle prime armi si mostra con quello che è il particolare copricapo già visto nel teaser trailer di Ms. Marvel rilasciato nel corso del Disney+ Day.

L'insider che ha catturato questi momenti delle riprese aggiuntive riferisce anche cosa sta accadendo nella scena in questione. Sembra che Kamala Khan sia in fuga da alcuni droni portati a braccio da alcune comparse. Non sappiamo per il momento cosa questo stia a significare ma è interessante notare che Iman Vellani è ancora alle prese con varie scene d'azione.

Ms. Marvel racconta la storia di una sedicenne di origini pakistane che si trova improvvisamente a ricevere dei superpoteri proprio come quelli degli eroi che ha sempre ammirato. Questa nuova versione potenziata di se stessa la porterà a combattere il crimine di Jersey City, con lo scopo di imitare la sua più grande fonte di ispirazione, ovvero Captain Marvel.

Vi ricordiamo che questa serie farà il suo debutto la prossima estate. Quali sono le vostre aspettative?