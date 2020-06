Ms. Marvel, un nuovo rumor anticipa grosse novità per la serie Disney

Si torna a parlare di una delle serie Disney+ incentrate sui personaggi dei fumetti Marvel: dopo aver scoperto il working title di Ms. Marvel, vi segnaliamo questo rumor riguardo la ripresa dei lavori sullo show.

Secondo quanto rivela Charles Murphy, gestore del celebre sito di insider "Murphy's Multiverse", i dirigenti della Marvel hanno deciso di riprendere i lavori sul casting della serie, alla ricerca dell'attrice che interpreterà i panni di Kamala Khan. Sarà una scelta che avrà ripercussioni molto importanti, le voci non ufficiali ci fanno sapere inoltre che sono stati già individuati degli interpreti adatti, con la decisione finale che verrà fatta nelle prossime settimane. Questo permetterebbe di iniziare le riprese sullo show, una volta tolte le restrizioni sui set americani per l'emergenza Coronavirus.

Charles Murphy afferma però di non essere riuscito a confermare la notiza, che potrebbe anche trattarsi di un'indiscrezione non veritiera. Siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo il nome dell'interprete di Kamala Khan, personaggio che avrà un ruolo molto importante nel Marvel Cinematic Universe. In una notizia precedente vi avevamo mostrato il leak di un provino di Ms. Marvel, in cui venivano citati anche dei nuovi elementi del mondo dei lungometraggi della Marvel: gli Inumani e i New Avengers.