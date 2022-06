Ms Marvel, da oggi su Disney Plus il primo episodio! Ci sarà anche la scena post credit?

Dopo l'ultimo trailer di Ms Marvel l'attesa per la nuova serie del Marvel Cinematic Universe è finalmente terminata: il nuovo show Marvel Studios, che introduce Kamala Khan nel MCU, arriva oggi in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney Plus.

La serie sarà composta da sei episodi, ma al contrario di quanto accaduto con la nuova serie di Star Wars Obi-Wan Kenobi, la premiere sarà composta da una sola puntata: l'episodio è stato diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, duo di registi già dietro a Bad Boys For Life e all'imminente cinecomix DC Batgirl, e scritto da Bisha K. Ali, anche showrunner della serie. Avendo visto i primi episodi in anteprima possiamo avvertirvi di fare attenzione alla scena post-credit: non vi sveleremo cosa mostrerà, ma al contrario delle tante serie Marvel Studios pubblicate finora Ms Marvel avrà una scena segreta già nei titoli di coda della prima puntata.

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios e ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City interpretata da Iman Vellani. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei supereroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, si sente invisibile sia a casa che a scuola...almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. La serie continua il trend della Fase 4 del MCU, che sta vedendo i Marvel Studios sempre più autoriflessivi verso sé stessi e le proprie IP, e Ms Marvel sembra abbracciare per la prima volta il rapporto che lega gli autori del MCU ai loro fan, in un cortocircuito di grande giovinezza, vitalità e tenerezza.

Curiosamente da oggi inizia anche la battaglia tra le serie Marvel e Star Wars, che usciranno in concomitanza ogni mercoledì sfidandosi letteralmente in una guerra senza quartiere a caccia di visualizzazioni.