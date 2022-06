Ms.Marvel, lo show preso di mira da recensioni bot su IMDb per i temi inclusivi

La nuova serie del MCU è finalmente arrivata su Disney+, con il primo frizzante episodio che ha introdotto al pubblico Kamala Khan, un'adolescente pachistana-americana che grazie ai suoi superpoteri cercherà di seguire le orme della sua supereroina preferita, Captain Marvel.

Lo show, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione dei primi due episodi di Ms.Marvel, si differenzia nettamente dalle precedenti serie Marvel uscite come Moon Knight, WandaVision o The Falcon and the Winter Soldier e questo ha portato diversi spettatori a bombardare di critiche lo show poco dopo l'uscita in streaming della prima puntata.

"È davvero spazzatura, è letteralmente uno spettacolo per bambini", le parole di un recensore, che non sembra aver ben capito a quale pubblico lo show Marvel sia indirizzato. Ms.Marvel vuole chiaramente raccontare una storia più giovanile rispetto a quelle già viste nel MCU e si pone come obiettivo di raccontare una storia ambientata nella comunità musulmana in America, mettendo in mostra quell'angolo della società che non è stato spesso rappresentato sullo schermo e che non è mai stato rappresentato prima in film e serie TV di supereroi. Tutto ciò sembra aver fatto arrabbiare diversi spettatori.

“Per favore, smettetela di inchinarvi alla folla e create qualcosa di genuino. Concentratevi sui vostri fan, non sulle questioni sociali", le parole di un altro recensore. Altri invece sono intervenuti alimentando le polemiche nate dopo il primo trailer della serie sulle modifiche apportate ai poteri di Ms.Marvel.

Nonostante il review bombing, la risposta allo show da parte della critica e dei fan è stata più che positiva. Al momento, oltre il 40% dei revisori ha assegnato alla serie un punteggio di 10/10 su IMDb, mentre ben più della metà gli ha assegnato almeno 8/10.