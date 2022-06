Ms. Marvel, Kamala Khan e Mr. Fanstastic troppo simili? Interviene il produttore

Le modifiche apportate ai poteri di Ms. Marvel hanno suscitato molte polemiche tra i fan del Marvel Cinematic Universe e così, sulla questione è intervenuto anche il produttore esecutivo Adil El Arbi, spiegando le ragioni delle scelte compiute.

"Beh, sì, intendo dire che quando siamo entrati a far parte del progetto c'era scritto nella sceneggiatura che lei aveva, 'poteri luminosi', senza davvero descriverli in modo troppo approfondito. É stata una sfida poi provare a progettare e ottenere tutto questo, ovviamente con la collaborazione del team di produzione. Abbiamo comunque provato a rendere omaggio alla Ms. Marvel dei fumetti. Nell'episodio due vedrete sicuramente più cose al riguardo. Quindi, tutte le cose che ritenete di vitale importanza nei fumetti in qualche modo saranno presenti anche in live action. È stato impegnativo ma è stato anche molto eccitante perché questo è ciò che rende la Marvel davvero Marvel. Vi assicuro che anche se ci sono delle differenze, riuscirete a trovare molte somiglianze".

In origine infatti, l'eroina ha poteri che possono assomigliare molto a quelli di Mr. Fantastic e da quando sono state rilasciate le prime immagini ufficiali dello show, in molti hanno criticato aspramente le decisioni di Kevin Feige e compagni che, hanno di fatto snaturato questo personaggio tra i più recenti dei Marvel Comics.

L'ultimo trailer di Ms. Marvel ha mostrato ancora una volta ai fan Kamala Khan prima del suo debutto previsto per il prossimo 8 giugno e chissà che questa eroina, nonostante le conclamate differenze, riuscirà a conquistare il pubblico. Quali sono le vostre aspettative su questa serie? Ditecelo nei commenti.