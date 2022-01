Ms. Marvel, possibili e importanti reshoot in vista: cosa significa?

Mentre il cast di Ms. Marvel fa di tutto per non rivelare nulla sullo show di Disney+, qualche voce dal web ci arriva lo stesso, e pare che le ultime parlino di importanti reshoot in arrivo.

Tra le nuove uscite dei Marvel Studios per il 2022 abbiamo anche la serie tv con protagonista Iman Vellani Ms. Marvel, uno dei titoli più attesi tra quelli che faranno il proprio debutto su Disney+.

Sembra però che come con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, anche per Ms. Marvel sarebbero all'orizzonte dei reshoot.

A comunicarlo è l'account Twitter Atlanta Filming, che quest'oggi ha indicato una finestra di tempo tra i 7 e 15 giorni per l'inizio delle nuove riprese. Inoltre, quando gli è stato chiesto quanto effettivamente potrebbero durare, questi ha risposto che al momento non si sa ancora, ma che secondo Lizzie Hill di My Cosmic Circus saranno "piuttosto significativi".

In che modo e riguardo a cosa nello specifico, tuttavia, non ci è dato saperlo, anche se molti si chiedono se la questione non possa avere a che vedere con i poteri della protagonista, che contrariamente ai fumetti non saranno risvegliati tramite Terrigenesi (il processo che abbiamo visto risvegliare abilità sopite negli Inumani in Agents of S.H.I.E.L.D.).

Attendiamo di sapere qualcosa in più in merito, quindi restate sintonizzati.