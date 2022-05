Ms. Marvel, nuovo poster in occasione dell'Eid al-fitr, festa per la fine del Ramadan

Marvel celebra la fine del digiuno del Ramadan con un nuovo poster dell'attesa Ms. Marvel, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe su Kamala Khan, la giovane supereroina interpretata da Iman Vellani. Una nuova tappa nel countdown per il debutto di Ms. Marvel fissato al prossimo 8 giugno!

"Che questo Eid possa portare forza, amore e luce #EidMubarak": è questo l'augurio che accompagna il nuovo poster di Ms. Marvel, che potete vedere nel tweet a fine articolo.

Al centro del poster, le mani della protagonista racchiudono una luna crescente con delle stelle, che richiamano il simbolo della fede musulmana; inoltre, la sua mano destra è coperta da un mehndi, un tatuaggio benaugurante tradizionalmente eseguito con l'henné sia in Oriente che nel Nordafrica. L'autrice dell'illustrazione è Shehzil Malik, illustratrice e designer pakistana che vive negli Stati Uniti: una storia che la accomuna proprio a quella della giovane protagonista della prossima serie Marvel.

Lo show Ms. Marvel segnerà il debutto nel mondo della recitazione per Iman Vellani. Nelle scorse settimane, la giovane attrice ha ammesso che è stranissimo vedersi nei panni di Ms. Marvel, ma molto probabilmente dovrà farci l'abitudine: dopo la serie in 6 episodi che debutterà tra poco più di un mese, infatti, Iman Vellani tornerà a interpretare Kamala Khan in The Marvels, al fianco di Brie Larson e Teyonah Parris.

E proprio a proposito di questa pellicola, nei giorni scorsi Marvel ha comunicato un cambio di data tra Ant-Man 3 e The Marvels: Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà al cinema nel mese di febbraio 2023, mentre The Marvels debutterà a luglio.