Ms. Marvel: i poteri di Kamala Khan nella nuova immagine della serie Marvel

Empire ha diffuso in rete e sulle sue pagine una nuova immagine ufficiale di Ms. Marvel, la prossima serie dei Marvel Studios in arrivo in streaming su Disney+ in ordine di tempo. Archiviato il finale di Moon Knight, il prossimo giugno sarà l'occasione per i fan dei cinecomic di fare la conoscenza di questa nuova e giovanissima supereroina.

Dopo il nuovo trailer di Ms Marvel, possiamo vedere Kamala Khan interpretata da Iman Vellani in compagnia di Matt Lintz in un nuovo scatto ufficiale tratto dalla serie che farà il suo esordio sul servizio di streaming il prossimo 8 giugno. La foto mostra la protagonista mostrare i suo nuovi poteri all'amico e da qui capire un minimo il livello degli effetti visivi che vedremo nel corso di questa nuova serie che farà parte del Marvel Cinematic Universe (sappiamo già che Kamala Khan sarà anche in The Marvels al cinema nell'estate 2023).

Quello su Kamala Khan, giovane liceale pakistana tenuta a distanza dai suoi compagni e cresciuta nella più totale adorazione del suo idolo, la Captain Marvel di Brie Larson, sarà molto probabilmente uno show nello stile del tipico coming of age. La classica bambina prodigio che, per una coincidenza fortuita, sviluppa dei nuovi poteri, incontrando l’ostilità di quelle fazioni che vorrebbero controllarla e usarla per i loro scopi. Ci fanno venire in mente questo, le truppe corazzate che vediamo apparire molto brevemente nel trailer. Bambina versus truppe semi-governative è infatti un must, di prodotti di questo genere. Ma a parte le speculazioni, non abbiamo molti altri indizi cui appoggiarci per venire a capo della loro identità.

Infine, a proposito di The Marvels, nei giorni scorsi Marvel ha comunicato uno scambio di date tra Ant-Man 3 e The Marvels: Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà al cinema nel mese di febbraio 2023, mentre The Marvels debutterà a luglio.