Ms. Marvel, la presenza di Red Dagger è stata appena confermata?

Sono ore importanti per il lato Disney+ del Marvel Cinematic Universe: dopo l'annuncio di Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk e la conferma dei registi di Ms. Marvel, trapelano nuovi indizi su un personaggio che incontreremo nella serie di Kamala Khan.

A quanto pare, infatti, dopo l'ufficialità che la serie sarà diretta - tra gli altri - anche dai registi di Bad Boys For Life, ora arriva anche quella che probabilmente è conferma della presenza di Red Dagger nella serie tv Disney+.

In un commento su Reddit in cui si discuteva della notizie dei nuovi registi dello show, infatti, qualcuno ha affermato di aver sostenuto un provino per Ms. Marvel mesi fa, senza mai ricevere risposta dell'esito. Interrogato dagli altri utenti in cerca di maggiori dettagli, l'anonima 'gola profonda' non si è fatta pregare e ha risposto: Red Dagger. Si tratta di un combattente del crimine di origine pakistane che nei fumetti rappresenta anche un importante interesse sentimentale per la protagonista Kamala.

Vale la pena di notare che a febbraio, ovvero proprio quando si sarebbe svolta questa audizione, The Illuminerdi aveva riferito che Red Dagger sarebbe apparso nella serie Marvel Studios: nulla di ufficiale, al momento, ma gli indizi sembrano puntare in una direzione precisa.

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.