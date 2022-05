Ms. Marvel, la produttrice Sana Amanat difende i nuovi poteri di Kamala Khan

La co-creatrice del personaggio di Ms. Marvel nonché produttrice dell'omonima serie, Sana Amanat, difende e spiega la scelta di apportare delle modifiche ai poteri della protagonista Kamala Khan. Ecco quali poteri avrà Ms. Marvel nello show in arrivo su Disney+ il prossimo 8 giugno!

In una recente intervista al magazine Entertainment Weekly, l'autrice e produttrice della serie Ms. Marvel ha parlato dell'adattamento live-action e delle polemiche emerse sui poteri della protagonista all'indomani del trailer di Ms. Marvel, rivelando che ci sarebbero delle importanti ragioni narrative dietro a questa scelta, che faranno sì che la storia di Kamala possa intrecciarsi con il più ampio Marvel Cinematic Universe.

"Ovviamente, gran parte dello show è un adattamento" ha premesso Amanat. "Abbiamo pensato che fosse importante essere certi che i suoi poteri si collegassero alle storie più vaste dell'universo Marvel. Volevamo essere sicuri che ci fossero ancora storie da raccontare dopo questa serie".

Come già noto, infatti, la Kamala Khan di Iman Vellani apparirà nel film The Marvels al fianco di Captain Marvel (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Commentando le polemiche emerse dopo le immagini che mostrano i nuovi poteri di Ms. Marvel, la co-creatrice del personaggio di Kamala Khan ha dichiarato: "So che molte persone sono sconvolte da questo, ma in quanto una delle persone più affezionate fin dall'inizio a questo personaggio, e dopo averne parlato con Willow, credo che entrambi fossimo d'accordo sul fatto che avesse senso. Questa era la mossa giusta, perché ci saranno storie più grandi da raccontare".

Le rivelazioni di Sana Amanat dunque fanno presumere che possa esserci un futuro davvero brillante per la giovane supereroina all'interno del Marvel Cinematic Universe. Di recente, anche Kevin Feige è intervenuto sul tema, anticipando proprio che le nuove abilità di Kamala "si inseriranno nel futuro della sua storia, legandola agli altri amici che incontrerà in The Marvels".