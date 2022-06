Ms. Marvel, la produttrice vuole davvero il podcast di Ant-Man: 'Hey, Paul Rudd!'

Avevate mai pensato a un podcast sugli Avengers... Prodotto da un Avenger? Beh, il team di Ms. Marvel sì, e dopo averlo inserito nella nuova serie Marvel di Disney+, adesso c'è chi vorrebbe che fosse realizzato per davvero.

Il primo episodio di Ms. Marvel è finalmente approdato su Disney+, e con sé ha portato una marea di easter egg e riferimenti agli eroi più coraggiosi della Terra, gli Avengers, e a tutti i loro alleati.

Non solo, ma ci viene anche spiegato come Kamala Khan (Iman Vellani), una ragazzina del New Jersey, possa essere così informata su tutto ciò che li riguarda, e buona parte del merito va a... Un podcast realizzato da Scott Lang a.k.a. Ant-Man.

Un podcast che, a pensarci bene, non sarebbe affatto male poter ascoltare... Non trovate?

Beh, di certo la produttrice e head writer di Ms. Marvel Bisha K. Ali è di questo parere, perché stando a quanto rivelato in una recente intervista ha "un disperato bisogno di ascoltare e realizzare per davvero questo podcast".

"Insomma, perché il MCU non potrebbe espandersi anche attraverso i podcast? Intendo proprio podcast fittizi" propone poi "Paul Rudd, hey, come va? Che ne dici di realizzarlo? A scriverlo ci penso io, poi tu devi solo sederti nella cabina di registrazione e leggere. Sarà divertente! Adorerei ascoltare una cosa del genere. Anche perché, magari non per tutti è così, ma a me i podcast rilassano. Sono davvero ossessionata! Quindi sì, ce la vedrei proprio Kamala in giro per la stanza o per la città che li ascolta. E mi piacerebbe realizzarlo per davvero" .

Ma se chiedete da dove viene l'idea... "Sarò onesta con voi, non è stata mia. Non so chi tra i tanti che ci hanno lavorato lo abbia proposto alla fine, ma ci sono state tantissime idee su come Kamala potesse venire a conoscenza di quanto accaduto".

E alcune di queste proprio non sono piaciute a Kevin Feige, il presidente dei Marvel Studios: "A un certo punto, più verso gli inizi, chiesi 'Kevin, che ne dici di droni e una live stream della battaglia di Endgame?' e lui 'Bisha, no'" ha ricordato ridendo "Ma io ero incredula, possibile che non ci fosse qualche streamer di Twitch in giro per riprendere la battaglia?"

Ma pensandoci su, provando e riprovando, l'idea giusta è arrivata: "Credo sia stata Sana Amanat [co-creatrice dei fumetti di Ms. Marvel] a proporre l'idea vincente alla fine. O altrimenti, non lo so davvero. Ma quando l'abbiamo inserita nella storia ci è sembrata perfetta, e piena di personalità".

E voi, lo ascoltereste il podcast di Ant-Man?