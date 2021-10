Ms. Marvel, la nuova promo-art svela una modifica ai poteri di Kamala Khan

Una nuova promo-art di Ms. Marvel pubblicata online potrebbe confermare un importante cambiamento per il personaggio di Kamala Khan, la supereroina Inumana che ha il potere di assumere forme sempre diverse.

In attesa di sapere se ci sarà un nuovo posticipo dell'uscita di Ms Marvel, è stata diffusa online una promo-art (che potete trovare nel tweet a fine articolo) che potrebbe anticipare alcune modifiche ai poteri del personaggio interpretato da Iman Vellani.

Il polimorfismo di Ms. Marvel è decisamente simile ai poteri di Mr. Fantastic ed è per questa ragione che Marvel potrebbe voler modificare i suoi poteri, almeno per quanto riguarda l'aspetto visivo.

Nell'illustrazione, infatti, vediamo il classico potere "Embiggen!" attraverso cui Kamala ingrossa i suoi pugni, ma in questo caso sembra aver creato una sorta di campo di energia a forma di pugno, invece di ingigantire il proprio arto.

Oltre ad apparire nel suo show Ms. Marvel, Iman Vellani sarà Kamala Khan anche nel sequel di Captain Marvel, insieme a Brie Larson e Teyonah Parris. Recentemente, la regista Nia DaCosta ha rivelato come integrerà Rambeau e Khan in The Marvels.

Ms. Marvel arriverà in streaming su Disney+ nel corso del 2022: non è ancora nota la data d'uscita ufficiale, ma probabilmente ne sapremo qualcosa di più durante il Disney+ Day del 12 novembre, durante il quale potrebbe arrivare anche il primo trailer di Ms Marvel.