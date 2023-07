Ms. Marvel: pubblicate sei scene eliminate della serie MCU in streaming su Disney+

Oltre un anno dopo il suo debutto su Disney+, Ms. Marvel probabilmente non è diventato quel fenomeno mediatico che i Marvel Studios si aspettavano, ma nel mese di novembre rivedremo Kamala Khan nell'atteso The Marvels in compagnia di Brie Larson e Teyonah Parris. Intanto, sono disponibili in streaming sulla piattaforma sei scene eliminate.

Nella giornata di ieri, i Marvel Studios hanno pubblicato sei nuove scene eliminate della serie interpretata da Iman Vellani, dando ai fan un nuovo sguardo ad alcuni spezzoni che non sono stati inseriti nel montaggio finale della serie.

Come ci si potrebbe aspettare, ognuna delle sei scene vede protagonista Kamala Khan (Vellani) nel corso delle sue avventure nella serie, tra conflitti con la famiglia e gli amici e i cattivi Clandestini. Tutte le scene sono ora disponibili in streaming nella scheda "Extra" della serie su Disney+.

Come già accennato poc'anzi, Kamala Khan apparirà prossimamente in The Marvels insieme a Brie Larson e Teyonah Parris. Secondo il suo co-protagonista di Marvels, Samuel L. Jackson, tutti e tre i personaggi indosseranno il mantello di Captain Marvel. Su queste pagine trovate il trailer di The Marvels.

"Dopo Secret Invasion, passerò a The Marvels, dove ci sono tre persone diverse che sono sempre Captain Marvel. C'è Brie [Larson], c'è una Capitan Marvel nera e c'è una Capitan Marvel musulmana", ha detto di recente Jackson a proposito del progetto in un episodio di Sway's Universe. "Quindi, stanno lavorando all'universo in modo inclusivo. Anche come Shang-Chi e tutte quelle cose che accadono lì. E... chi diavolo sarà Bad Bunny? Bad Bunny è nell'universo Marvel. Chi è? Cosa sarà?".

Diretto da Nia DaCosta, The Marvels farà il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 10 novembre prossimo.