Ms. Marvel: qual è la storia di Kamala Khan nei fumetti?

Ormai possiamo dirci quasi sicuri del rinvio di Ms. Marvel al 2022. La serie, inizialmente prevista per fine 2021, ci introdurrà ufficialmente nelle avventure di Kamala Khan, che veste appunto i panni di Ms. Marvel. Ma chi è, e qual è la storia della Khan nei fumetti? Scopriamolo insieme!

Kamala è un'adolescente pakistana, che conduce una vita piuttosto comune. La ragazza è una fan di Carol Danvers aka Captain Marvel, eroina interpretata nei film del MCU da Brie Larson. La Danvers, prima di vestire i panni di Capitan Marvel, era stata proprio Ms. Marvel. La giovane Kamala, un giorno, scopre di avere dei poteri. La prima manifestazione di questi avviene durante una festa, quando la ragazza entra in contatto con le Nebbie Terrigene.

I suoi superpoteri consistono in una grande elasticità e una capacità di allungamento a suo piacimento. Nello show assisteremo proprio a questa scoperta, ma molto probabilmente sarà solo la prima di tante volte in cui vedremo l'eroina, che comparirà nuovamente. Dopo aver preso il nome di Ms. Marvel, infatti, Kamala inizierà ad operare, e dopo qualche tempo, nel corso degli eventi di Civil War 2 si unirà agli Avengers. Proprio in questo momento la giovane si allontana dal suo idolo, Captain Marvel, di cui non condivide alcune idee. In seguito formerà il gruppo dei Champions, insieme allo Spider-Man di Miles Morales, Nova, Vis Visione, il giovane Ciclope e Hulk (Amadeus Cho).

Tante avventure aspettano dunque la protagonista dello show, che speriamo di vedere il prima possibile sui nostri schermi. Ecco cosa ci ha raccontato l'interprete della Khan, Iman Vellani, sull'arrivo di Ms. Marvel!