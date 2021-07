Ms. Marvel, quando esce la serie su Disney+? Tutte le ultime novità

Un nuovo supereroe sta per debuttare nel Marvel Cinematic Universe: Kamala Khan interpreterà Ms. Marvel nella serie Disney+ che contribuirà ad espandere l'enorme franchise di supereroi e racconterà la storia di Khan, un'adolescente pakistana americana di Jersey City.

Lo show di Ms. Marvel si unirà a a WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, contribuendo in modo significativo alla narrativa generale della Fase 4 del MCU.

Il nome Ms. Marvel era il nome eroico originariamente dato a Carol Danvers quando ha debuttato per la prima volta nel 1976. Ha mantenuto quell'identità per molti anni, diventando Captain Marvel solo nel 2012. Quando finalmente si è guadagnata il titolo di Capitano, un nuovo personaggio adolescente ha guadagnato il soprannome: Kamala Khan.

Bisha K. Ali ha firmato la sceneggiatura della serie mentre Adil El Arbi, Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy dirigeranno gli episodi.

Iman Vellani interpreterà Kamal Khan che proprio come nei fumetti è un'adolescente del New Jersey che scopre i suoi poteri inumani e decide di diventare un supereroe. I fan potranno anche vedere Vellani in Captain Marvel 2, in uscita nel 2022 in cui reciterà al fianco di Brie Larson.



Kamala può cambiare il suo aspetto come vuole, ma ha bisogno di tempo per ricaricarsi dopo aver usato i suoi poteri. I suoi nemici variano da grandi cattivi a criminali più a livello da strada, sospettiamo che la serie possa concentrarsi su quest’ultimi perché la serie potrebbe essere una storia di origini di Kamala e prepararla al grande debutto in The Marvels, il sequel di Captain Marvel.



Il cast comprende anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha. Secondo quanto riferito, Laurel Mardsen interpreterà Zoe Zimmer, una delle compagne di classe di Kamala alla Coles Academic High School.



A causa della pandemia di COVID-19, la produzione originale in Georgia ha dovuto trasferirsi in Thailandia. Nonostante una terza ondata di infezioni nel paese, il governo thailandese ha permesso alla Marvel di continuare i lavori fino a maggio 2021 quando le riprese di Ms. Marvel sono ufficialmente terminate.



Sfortunatamente Ms. Marvel non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma dovrebbe debuttare alla fine del 2021 su Disney+. Probabilmente arriverà dopo Hawkeye e appena prima di Moon Knight e She- Hulk.

Che cosa vi aspettate da Ms. Marvel? Fatecelo sapere nei commenti!