Ms. Marvel, quando esce la serie di Kamala Khan su Disney+?

Il 2021 per Disney e per Marvel è iniziato con il botto dopo un 2020 particolarmente sottotono. Tra WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, finalmente il Marvel Cinematic Universe si è rilanciato con una serie di prodotti che vanno finalmente a riempire la Fase 4 dell’MCU.

Tra gli show attesi nei prossimi mesi, c'è sicuramente Ms. Marvel, esordio nell'MCU della giovane Kamala Khan, che sarà interpretata da Iman Vellani, che debutterà proprio tramite la serie dedicata alla giovane eroina. Abbiamo visto insieme come sia finito il lavoro del regista Adil El Arbi per il momento sul set di Ms. Marvel le cui riprese procedono a gonfie vele, e ora quindi la domanda è: quando potremo osservare Ms. Marvel su Disney+?

L'attrice è stata scelta per interpretare Kamala Khan nel mese di settembre 2020, e le riprese della prima stagione della serie sono iniziate a novembre dello scorso anno per finire a marzo del 2021. Ci sono, però, tanti progetti in attesa di uscire tra cui Loki e tutto ciò che riguarda l'universo cinematografico. Manca, quindi, ancora una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che dovrebbe arrivare entro la fine del 2021, in particolare tra ottobre e novembre 2021. Inoltre il personaggio di Khan apparirà anche in Captain Marvel 2 (The Marvels) che nelle ultime ore è stato comunicato che uscirà l'11 novembre 2022. Possiamo, quindi, immaginare che la serie potrebbe uscire esattamente un anno prima della pellicola.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al ruolo che interpreterà Laurel Marsden nella serie TV Disney+ di Ms. Marvel, la palla passa a voi: siete contenti dell'arrivo della serie di Ms. Marvel su Disney+? Quando credete che uscirà? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!