Ms. Marvel, quando uscirà la serie con Kamala Khan su Disney+?

Il 2021 per Disney e per Marvel è iniziato. Dopo un 2020 davvero difficile, finalmente il Marvel Cinematic Universe si è rilanciato con una serie di prodotti che andranno finalmente a riempire una Fase 4 del MCU aperta da un bellissimo titolo come WandaVision, che ha convinto tutti, e che non ha fatto che aumentare l'hype per il futuro.

Tra gli show attesi nei prossimi mesi, c'è sicuramente Ms. Marvel, esordio nell'MCU della giovane Kamala Khan, che sarà interpretata da Iman Vellan, che debutterà proprio tramite la serie dedicata alla giovane eroina. Abbiamo visto insieme come si siano concluse le riprese di Ms. Marvel, e ora quindi la domanda è: quando potremo assistere a Ms. Marvel su Disney+?

Cosa sappiamo finora su Ms. Marvel?

La Vellani ha vinto il casting per diventare Kamala Khan nel mese di settembre 2020, e le riprese della prima stagione della serie (ancora non sappiamo se saranno programmati altri cicli di episodi), sono iniziate a novembre del 2020 per finire a marzo del 2021.

Con svariati titoli MCU che sono previsti di essere pubblicati prima su Disney+ - dopo WandaVision appena conclusasi, avremo The Falcon & The Winter Soldier, Loki e l'interessante progetto Marvel's What If… - finalmente sarà il turno di Kamala di approdare sui nostri schermi, e sebbene non abbiamo una data ufficiale, sappiamo che dovrebbe arrivare entro la fine del 2021. Il periodo ideale potrebbe sembrare tra ottobre e novembre del 2021. Sappiamo che il personaggio della Khan apparirà anche in Captain Marvel 2, quindi non vediamo l'ora di scoprire come si collegheranno i due prodotti.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo al ruolo che interpreterà Laurel Marsden nella serie TV Disney+ di Ms. Marvel, la palla passa a voi: siete contenti dell'arrivo della serie di Ms. Marvel su Disney+? Quando credete che uscirà? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!