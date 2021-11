Ms. Marvel, quando uscirà la serie dell'MCU? L'annuncio Disney

Tempo di annunci per Disney. Nel corso del The Walt Disney Company's Q4, la major ha reso noto il periodo in cui sarà disponibile su Disney+ la nuova imminente serie del Marvel Cinematic Universe, con il titolo Ms. Marvel. Lo show è uno dei nuovi progetti seriali che riguardano il franchise più noto al mondo. Scopriamo i dettagli.

Secondo quanto riportato, Ms. Marvel sarà disponibile dalla metà del 2022, verosimilmente in un periodo compreso tra la fine dell'estate e la fine dell'anno.



Lo show del Marvel Cinematic Universe, Ms. Marvel, vede Iman Vellani nei panni della supereroina Kamala Khan/Ms. Marvel - ecco la promo che svela una modifica ai poteri di Kamala Khan - per un totale di sei episodi. Vellani riprenderà in seguito il ruolo al fianco di Carol Danvers/Captain Marvel, interpretata da Brie Larson, e Monica Rambeau (Teyonah Parris) nel prossimo capitolo cinematografico dei Marvel Studios, The Marvels, in uscita il 17 febbraio 2023.



Il film fungerà da prosecuzione alla serie Ms. Marvel e come sequel di Captain Marvel uscito nel 2019.

Oltre a Vellani il cast di Ms. Marvel comprende Aramis Knight nel ruolo di Kareem/Red Dagger, Saagar Shaikh nel ruolo di Amir Khan, Rish Shah nel ruolo di Kamran e Matt Lintz come Bruno Carrelli.



La protagonista è una grande fan del Marvel Cinematic Universe: un video di Iman Vellani mostra la giovane attrice celebrare il suo amore per Iron Man.