Ms. Marvel, record incredibile: il prodotto MCU più apprezzato su Rotten Tomatoes

La serie più recente del MCU, Ms. Marvel, si è conclusa da poco, e si è confermata come uno dei progetti più apprezzati degli Studios. A darne prova è il punteggio su Rotten Tomatoes, dove la serie ha un punteggio Certified Fresh del 98%.

Proprio tale punteggio in verità porta la serie a diventare il progetto Marvel più apprezzato di tutti i tempi, superando così anche il 96% di Black Panther che fino ad ora era in testa.

La critica ha accompagnato i punteggi delle varie puntate di Ms. Marvel con recensioni sicuramente piene di commenti positivi. I più apprezzati sono sicuramente gli episodi quattro e cinque, che hanno ottenuto entrambi una valutazione perfetta. Meno apprezzato invece il sesto e finale episodio, che lascia delle questioni insolute e ha avuto il punteggio più basso tra tutti.

Alla sua uscita, in verità, Ms. Marvel aveva ricevuto numerose critiche, riprese dall'attrice protagonista Vellani. "È qualcosa che sapevamo sarebbe successa", ha detto l'attrice a NME. "È successo quando sono usciti i fumetti nel 2014. Sono assolutamente a favore delle critiche costruttive purché le persone abbiano una preoccupazione o un suggerimento legittimo o qualcosa di reale. Allora ci tengo. Ma tutto l'odio che ho visto non ha basi, è solo per il gusto di odiare - e va bene", ha continuato Vellani. "Non puoi piacere a tutti. Abbiamo raggiunto il pubblico a cui era destinato ciò e abbiamo raggiunto un pubblico completamente nuovo che non sapeva che si sarebbe innamorato di questo personaggio: persone che non si erano mai viste rappresentate in una luce positiva prima".