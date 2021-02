Ms. Marvel, il regista al lavoro in una nuova foto dal set

Dopo WandaVision, la prossima serie tv del Marvel Cinematic Universe a essere lanciata sarà Falcon and The Winter Soldier, ma continuano i lavori anche per altre produzioni, come Ms. Marvel. Di quest'ultima serie per il momento non si sa molto, al di là di qualche indizio sull'arrivo degli Inumani, ma nelle ultime ore è spuntata una foto dal set.

Uno dei registi di Ms. Marvel, Bilall Fallah, ha da poco pubblicato su Instagram un'immagine, che possiamo vedere anche in calce alla notizia. Lo vediamo seduto davanti a un monitor, con addosso un giubbotto con il logo del suo Bad Boys for Life (diretto insieme a Adil El Arbi, anche lui tra i registi della nuova serie).

Ms. Marvel segnerà l'ingresso nel MCU di Kamala Khan, primo personaggio musulmano, che sarà interpretata dalla giovane Iman Vellani. Kamala Khan ha debuttato nei fumetti nel numero 14 di Captain Marvel, per poi diventare la protagonista di una serie stand-alone. Sulla trama del nuovo show, che sarà pubblicato in streaming su Disney+, non ci sono ancora molte notizie, ma sappiamo che la protagonista tornerà in Captain Marvel 2, la cui uscita è prevista per il 2022, insieme a Carol Danvers e Monica Rambeau.

Nelle ultime settimane è stato ufficializzato anche Aramis Knight nel cast di Ms. Marvel, in cui appariranno, tra gli altri, anche Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.