Ms. Marvel, il regista rivela: 'Ci siamo ispirati a Spider-Man: Into the Spider-Verse'

Manca sempre meno al debutto di Ms. Marvel e in attesa del suo arrivo su Disney+, il regista Adil El Arbi ha parlato di quanto Spider-Man: Into the Spider-Verse abbia influenzato la serie, soprattutto per ciò che riguarda le scene di animazione che rappresentano la fervida fantasia dell'eroina interpretata da Iman Vellani.

"Beh, immagino che riguardi l'animazione di Ms. Marvel. Per noi, abbiamo sempre voluto trovare un modo per tradurre la sua immaginazione e i suoi mondi fantastici in qualcosa di davvero unico", ha detto El Arbi durante una conferenza stampa. "È qui che ci è venuta l'idea di utilizzare l'animazione vera e proria".

Il regista ha aggiunto che aveva paura di ciò che i dirigenti della Marvel avrebbero potuto pensare della sua idea ma poi, si è dovuto ricredere visto che lo studio ha accolto con grande favore la sua proposta, in grado di rendere unica Ms. Marvel.

"Avevamo un po' paura che Kevin e il resto della Marvel dicessero di no perché si tratta certamente di qualcosa diverso dagli altri spettacoli del MCU. Quindi abbiamo fatto un'intera presentazione con video e tutto ciò che spiegava perché era importante avere quelle sequenze". Il regista ha poi aggiunto: "E, sorprendentemente, ha detto di sì! Ha detto: 'Non esagerare, non farlo ogni cinque secondi, ma mi sembra giusto per la storia e il personaggio, proviamoci'. E così ci siamo ispirati a Spider-Man: Into the Spider-Verse quindi, grazie Kevin per averci permesso di farlo".

Per non farvi trovare impreparati all'arrivo di Kamala Khan su Disney+, potete guardare il corto dedicato a Ms. Marvel che racconta in pochi minuti l'origine dell'eroina e di tutto il suo mondo, con interviste esclusive al cast e agli addetti ai lavori.