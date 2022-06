Ms. Marvel, i registi assicurano: 'I prossimi saranno episodi molto più dark'

Nonostante l'ambientazione e il tono di Ms. Marvel siano ben più solari degli ultimi arrivi in casa Marvel, basti pensare a Moon Knight e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i due registi impegnati nella serie hanno assicurato che prossimamente arriveranno alcuni episodi più dark anche per questa nuova storia con protagonista Iman Vellani.

Parlando durante una conferenza stampa internazionale organizzata per la serie (come riportato su Direct), El Arbi e il collega regista Sharmeen Obaid-Chinoy hanno lasciato intendere che le cose non saranno sempre rose e fiori per la protagonista così come visto nella prima puntata di Ms Marvel.

"Beh, gli episodi saranno un po' più cupi. La posta in gioco diventerà più alta. Penso che nella ricerca della sua identità, Kamala Khan intraprenderà questo viaggio per riconnettersi con la sua famiglia e capire perché è così importante per lei raccontare la sua storia e creare quella storia. E sentirà di poter essere il supereroe che ha sempre voluto essere, solo che sarà lei a essere il supereroe, invece di emulare qualcun altro. E in questo viaggio di scoperta, noi spettatori andremo incontro a quella che, posso dire con certezza, sarà l'emozione della nostra vita".

Adil El Alrbi e Bilall Fallah avevano già raccontato ai microfoni di The Wrap il loro processo creativo per il mondo televisivo di Kamala Kahn, premettendo che "eravamo attratti dalla vivacità e dai colori vibranti dei fumetti, e allo stesso tempo volevamo davvero che ricordasse i fumetti nell'aspetto visivo, e porre loro omaggio".

"Il suo mondo immaginario era qualcosa che non trovavi negli script, ma volevamo entrare nella sua testa e iniziare fin da subito con la stop motion, i murali che prendevano vita, i messaggi... Avevamo quest'idea di un'estetica animata ispirata da Into the Spider-Verse e Scott Pilgrim" hanno poi specificato.