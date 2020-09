Ms. Marvel: i registi di Bad Boys For Life firmano con Disney+

Dopo il recente coinvolgimento dei registi di Captain Marvel nell'omonima Ms., tra nomi di cineasti che lavoreranno al live-action Disney+ spuntano anche quelli di Adil El Arbi e Bilall Fallah, noti ai più per il recente Bad Boys For Life con Will Smith e Martin Lawrence.

L'aggiornamento è stato riportato da The Direct, che riporta la firma del contratto dei due registi per almeno un episodio, della durata di circa 60 minuti, anche se non è stato chiarito se il duo dirigerà o meno altri episodi. Diversi rumor sulla collaborazione tra Marvel e El Arabi e Fallah erano circolati già lo scorso giugno, ma i registi li avevano messo a tacere sostenendo di essere semplicemente grandi fan del MCU e che non ci fosse alcuna trattativa in corso.

"Non c'è ancora nulla di concreto. Se troveremo qualcosa che ci piace davvero e che si adatta al nostro stile, allora sì, di sicuro, ci proveremo. Sarebbe un onore lavorare con loro, al momento stiamo sondando il terreno", aveva dichiarato El Arbi. "Stiamo cercando il personaggio e la trama giusti da seguire. Speriamo di trovare presto un punto d'incontro e di poter lavorare con la Marvel o la DC".

A quanto pare l'accordo è stato raggiunto e, sicuramente, i $424 milioni incassati da Bad Boys For Life hanno giocato a favore del duo di registi. Per altri aggiornamenti vi rimandiamo alle ultime novità sui casting di Ms. Marvel e ai primi dettagli sui personaggi che vedremo nel live-action Marvel.